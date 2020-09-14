櫃買中心14日表示，振宇五金（2947）已在9月10日申請登錄興櫃股票，產業別是貿易百貨業。

根據櫃買中心資料顯示，振宇五金成立於民國97年5月間，董事長為曾善，主要經營業務是五金商品之零售及批發，送件時資本額為1億7,268萬元。振宇五金108年業績，營收14億64萬元，稅前盈餘1億642萬元，稅後盈餘8,476萬元，每股盈餘5.37元。

(工商 )