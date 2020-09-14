振宇五金10日申請登錄興櫃 10:252020/09/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心14日表示，振宇五金（2947）已在9月10日申請登錄興櫃股票，產業別是貿易百貨業。 根據櫃買中心資料顯示，振宇五金成立於民國97年5月間，董事長為曾善，主要經營業務是五金商品之零售及批發，送件時資本額為1億7,268萬元。振宇五金108年業績，營收14億64萬元，稅前盈餘1億642萬元，稅後盈餘8,476萬元，每股盈餘5.37元。 (工商 ) #振宇五金 #申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大立光一張300萬不親民 台灣高價股仿蘋果「這招」吸散戶 20:002020/09/13 財經 櫃買台灣企業周 9月15～18日登場 04:102020/09/14 證券．權證 《類股》世紀鋼熄火 鋼鐵低價股求表現 10:342020/09/14 財經 凌陽創新11日申請登錄興櫃股票 10:362020/09/14 財經 國發天使投資 龔明鑫喊加碼百億 04:102020/09/14 財經要聞 《產業分析》氮化鎵「錢」景亮 穩懋、環宇-KY加速印鈔 09:262020/09/14 財經 威健生技今日送件申請上櫃案 11:422020/09/14 財經 櫃買大專生證券菁英培育營 報名 04:102020/09/14 證券．權證 櫃買中心辦台企週 15日起線上論壇提升企業能見度 09:262020/09/14 財經 生技IPO 6條好漢搶攻頂 04:102020/09/14 財經要聞 財經熱門新聞 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 半導體史上最大併購案 輝達砸1.18兆買下安謀 - 財經 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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