外媒引述消息人士透露，中國互聯網企業字節跳動已選擇甲骨文牽頭的銀團作為競購短影音應用平台TikTok美國業務的勝出方，擊敗競爭對手微軟。微軟在美國週日時間13日表示，已接到字節跳動通知，不會將TikTok的美國業務出售給微軟。

美國總統川普8月威脅如果TikTok美國業務不出售，將被禁用。字節跳動一直在與潛在買家洽談出售TikTok美國業務事宜。

路透引述消息人士稱，該交易的結構將不是出售，而是重組，但沒有透露字節跳動及其投資者將繼續在TikTok美國業務的持股規模。消息人士補充稱，甲骨文將是字節跳動的技術合夥人，將負責處理TikTok的美國使用者資料。

另外，有外電引述消息人士稱，甲骨文收購TikTok美國業務的交易將達250億美元。

另有媒體指出，字節跳動已經決定，在出售或剝離資產時，不會出售或轉讓TikTok背後的演算法。字節跳動不會向任何美國買家交出原始碼，但TikTok美國技術團隊可以開發新演算法，而字節跳動已經通知美國監管部門及潛在買家相關決定。目前這筆交易將需要獲得中美兩國政府的批准。

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