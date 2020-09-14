新增1例境外移入 指揮中心下午2點記者會說明 10:212020/09/14 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新增1例境外移入 指揮中心下午2點記者會說明。示意圖為日前入境旅客排隊人龍超過上百公尺，在桃園機場等待搭乘防疫車隊。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心表示，今天國內新增一例新冠肺炎境外移入個案，為台灣第499例確診，指揮中心將在今日下午2點召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明疫情。 指揮中心統計，國內截至目前累計89,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含88,210例排除)，其中499例確診，分別為407例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、17人住院隔離中。 (中時新聞網) #武漢肺炎 #新冠肺炎 #確診 #境外移入 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 發防疫津貼、慰問金 公股銀 加碼補助駐外人員 04:102020/09/14 金融．稅務 群益證券看本周指數區間12,500-12,900點 08:492020/09/14 財經 柯施政報告 藍綠轟只剩幹話 04:102020/09/14 地方新聞 獨》擬取消出團海峽論壇 國民黨16時說明 10:422020/09/14 政治 防偽口罩產線曝光 善存科技MD標示醫用即起供20萬片給中央 10:352020/09/14 生活 櫃買中心辦台企週 15日起線上論壇提升企業能見度 09:262020/09/14 財經 澳洲維多利亞省14日新增確診數 降至近三個月最低 10:542020/09/14 財經 海峽論壇若沒得到平等對待 侯友宜：去了也沒意義 11:482020/09/14 政治 婦居檢13天猝死 採檢為陰性 04:102020/09/14 地方新聞 陸推內循環 首重助農民脫貧 04:102020/09/14 話題觀察 生活熱門新聞 少女心爆發 好市多驚見路人抱「巨無霸滋姆滋姆」姐妹尖叫：手刀買2隻 - 生活 LINE傳語音訊息很方便？ 用戶點出1致命缺點：超討厭！ - 生活 真的不怕農藥殘留 一滴淨有Ecocert認證，輕鬆安心洗蔬果 - 生活 美豬將來台 名嘴揭關鍵去處！主婦崩潰 - 生活 排鉛可以保護心血管 台大醫：要多吃3類食物 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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