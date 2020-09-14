中央流行疫情指揮中心表示，今天國內新增一例新冠肺炎境外移入個案，為台灣第499例確診，指揮中心將在今日下午2點召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明疫情。

指揮中心統計，國內截至目前累計89,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含88,210例排除)，其中499例確診，分別為407例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、17人住院隔離中。

(中時新聞網)