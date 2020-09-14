川普的連任之路陷入苦戰，民調依舊落後對手拜登。政治大學國關中心研究員嚴震生認為，這次民調應該有重新計算過，很難再發生像2016年民調的失誤，因此他看好拜登當選美國總統。現在大陸也在等選舉結果，所以不想承諾美國任何東西，因為川普很有可能會輸。

美國總統大選將在11月登場，據外媒《國會山莊》報引述哥倫比亞廣播公司（CBS）委託民調機購YouGov於6日公布的全國民調顯示，民主黨拜登領先現任總統川普10個百分點，領先差距再次來到二位數。

對此，嚴震生接受港媒《中評網》採訪時表示，雖然外界因2016年的川普獲勝，而對民調產生不信任之感。不過在大家都被嚇過後，現在民調還做出對民主黨有利的結果，他相信一定有重新計算過，因此他看好拜登當選。而且，現在大陸也在等選舉結果，所以不想承諾美國任何東西，因為川普很有可能會輸。

嚴震生更笑言，如果這次川普再當選，以後不教美國政治了。嚴震生認為，川普在剩下兩個月裡面，最大的動作應該就是攻擊拜登的健康問題，但據他觀察，雖然拜登從民主黨黨代表大會到現在，感覺氣力不及川普，但人還是很清醒。

據多家民調顯示仍由拜登領先，不過川普落後的差距逐漸縮小；賭盤方面，據路透社報導指出，歐洲賭盤反而看好川普會勝選，對其押注超過了拜登。

(中時新聞網)