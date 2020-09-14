看來本季年度第六人的光環，反而害得快艇前鋒哈瑞爾快要不會打球了！假如要選出快艇連兩戰慘遭金塊演出大逆轉的最大罪人，恐怕將是哈瑞爾莫屬，因為他連兩戰狀態陷入低迷，不僅進攻端毫無明顯貢獻，更在內線慘遭對方打爆了。

光從14日這場西區準決賽G6來看，哈瑞爾只打15分鐘，拿5分、1籃板，場上正負值竟然來到負19，回顧他在G5表現，同樣只打15分鐘，拿6分、3籃板，下半場的場上正負值恰巧也是負19，比賽最後6分鐘內的正負值是負13。

甚至哈瑞爾與另一名替補前鋒賈麥克格林同時上場，快艇場上淨勝分是負14.8，格林沒跟哈瑞爾同時上場的話，快艇淨勝分變成正16.8，讓人不禁懷疑這名剛獲年度第六人獎項肯定的內線好手，怎麼突然變成場上「毒瘤」，更在自毀身價。

畢竟哈瑞爾在2018年夏天跟快艇簽下兩年1200萬美元合約，今年休兵期就要重談合約了，沒想到獲選年度第六人之後，他的表現突然陷入低迷，假如他還不想辦法振作起來，幫助快艇贏下16日搶7大戰，恐怕快艇下個球季也沒打算留他！

(中時 )