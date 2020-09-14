有先天性心肌肥厚的37歲周姓男子，日前突然昏迷送中醫大新竹附設醫院，檢查發現是基底動脈血管阻塞，造成腦中風已近24小時，放射科醫師李喬華與家屬討論手術風險，決定以採取「顱內動脈取栓手術」，經半小時搶救及處置，周男避免終生肢體癱瘓，復健後雙側肢體力量已回復正常。

李喬華指出，2019年國人十大死因中，腦中風仍在前5名，但可怕的是後續引發的致殘率，病人長期臥床，生活無法自理，人生就此轉為黑白，周男很幸運及時接受「顱內動脈取栓手術」，治療出院後「取」回美好人生。

李喬華說，中風有治療黃金時間，以往只能使用靜脈血栓溶解劑，但病患必須從中風開始3至4.5小時送達醫院搶救，而大動脈中風會造成更嚴重症狀，使用靜脈溶栓劑打通率約3成，因此有更高的死亡率與致殘率。

顱內動脈取栓手術則不同，並有三大優點，首先是治療時間延長，從8小時到24小時都有機會處理，其次是將大動脈內的血栓移除，不會使用藥物造成全身各部位出血的風險，再則是血管打通率更高。

李喬華說，以靜脈血栓溶解劑加上動脈取栓手術，可達成7到9成的打通率，治療方式彼此相輔相成，讓有機會恢復的腦細胞，再次獲得血流供應，回復功能的契機。

李喬華強調，動脈取栓手術的操作，醫院須有整合的醫療資源與醫護團隊，病患或家屬更不能缺乏警覺錯過治療的黃金時間，中風發生時一定要及早送醫，越早接受治療，越有機會取回自己與家人的美好人生。

(中時 )