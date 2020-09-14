桃園市長鄭文燦14日赴「善存科技」視察雙鋼印口罩生產線，大讚善存科技不簡單。(蔡依珍攝)

「善存科技」雙鋼印口罩生產線。(蔡依珍攝)

「善存科技」雙鋼印口罩正面右下角在Made In Taiwan後增加MD（醫用，Medical Device縮寫）兩字標示醫用口罩。(蔡依珍攝)

「善存科技」雙鋼印口罩正面右下角在Made In Taiwan後增加MD（醫用，Medical Device縮寫）兩字標示醫用口罩。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日和善存科技股份有限公司董事長阮登發一同展示雙鋼印口罩。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日和善存科技股份有限公司董事長阮登發一同展示雙鋼印口罩。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日和善存科技股份有限公司董事長阮登發一同展示雙鋼印口罩。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日和善存科技股份有限公司董事長阮登發一同展示雙鋼印口罩。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日展示雙鋼印口罩。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日前往全台首家進行雙鋼印口罩測試的「善存科技」視察，讚善存疫情之初主動加入口罩國家隊，如今面對仿冒口罩入侵，又願意從原上繳6萬片提高到20萬片給實名制販售，強調口罩國家隊是台灣重大成就，不會少數害群之馬影響信心和決心，也宣示將從源頭、通路和末端銷售3管齊下控管，讓國人安心。

仿冒口罩層出不窮，工具機業者再組國家隊，分工製作標示醫用（MD）及台灣製造（MIT）的鋼印滾輪，桃園善存科技公司是全台首批取得4組模具的口罩國家隊，12日4條生產線順利上線，口罩正面右下角在Made In Taiwan後增加MD（醫用，Medical Device縮寫）兩字標示醫用口罩，防偽標示確保實名制口罩不遭混用。

「善存科技不簡單！」鄭文燦表示，善存科技原為專業預錄式光碟片生產廠商，因生產光碟片有不織布包裝袋，製程設備與口罩類似，疫情爆發之初中央徵求口罩國家隊，善存主動提出申請，投入生產防疫醫用口罩，在市府協助下取得醫用口罩製造許可證後，3月正式加入口罩國家隊的陣容，並捐贈2萬片口罩給市府運用。

鄭文燦說，近日發生陸貨混充MIT口罩的情況，中央疫情指揮中心要求雙鋼印認證標章，讓國產貨標示更清晰明白，善存科技是全台第一家進行雙鋼印口罩測試的口罩國家隊，原6成人、1兒童口罩產線每日可生產20萬片，過去上繳4至6萬片實名制口罩，配合中央需求，20萬片全數上繳，呼籲市民不要恐慌，市面販售和實名制口罩一定足夠，請國人辨明標示MD及Made In Taiwan鋼印字樣的口罩。

鄭文燦也提到，目前口罩工廠皆有列冊，桃園現有6家口罩國家隊、8家一般口罩，總共14家市府衛生局和經發局都會稽查，加強源頭管理，目前已巡查過一輪，他自己也會親自率隊到藥局或賣場等末端店家通路稽查，強調不會讓少數害群之馬影響口罩國家隊的信心和決心，會從源頭、通路和末端三管齊下，讓國人安心。

鄭文燦另指出，當前兒童口罩的需求增加，市府也請各家廠商依兒童的臉型開發不同樣式的兒童口罩，各家廠商也逐步類型化兒童口罩，讓孩子們能夠戴得舒適。

「身為全台第一個生產雙鋼印口罩的國家隊，很興奮！」善存科技廠長王福利表示，目前「6＋1」條生產線全產能能達50萬片，但礙於人力，目前每日運轉8至12小時，1天約生產20萬片，12日率先分配到4套可蓋雙鋼印的成人口罩模具，17日前會配發到另3套雙鋼印模具，即起開始配合上繳20萬片給實名制口罩。

王福利也坦言，口罩需求旺，海外訂單占2至3成，為了把自由產能提供給政府，已先知會客戶請他們體諒，近期不再有自由販售，他也提到，口罩「仿冒」隊是良心問題，應做好本分不要取巧欺騙，中央除增加雙鋼印清楚辨識，也祭出行政法規配套執行，善存9月底前也要再增加1條成人和1條兒童口罩產線，達成「7＋2」，未來全產能可達60萬片。

桃園市長鄭文燦14日赴「善存科技」視察雙鋼印口罩生產線。

(中時 )