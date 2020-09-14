高雄市前鎮區11日發生乙烯管線外洩，市府遭質疑隱匿資訊2小時，引發民怨。高雄市長陳其邁12日到現場巡視，針對訊息未公開透明，他致歉並表示「我們確實有檢討的空間」。然而，針對高市府官員和民進黨議員想把責任推給韓團隊，前高雄市新聞局長王淺秋直言「真是可笑！個人造業個人擔，自己的媒體該通知好好通知，也拜託『賣擱牽拖韓國瑜』」。

前鎮乙烯管線外洩引發民眾恐慌。針對外界質疑，11日下午3點多發生乙烯外洩的事情，但5點多消防系統才告知，是否有延誤？陳其邁指出，有請消防局長做檢討，以後數位通報系統要開放給媒體記者查詢，第一時間就能夠掌握狀況可告知民眾，這個是在幫政府做事，應該要公開揭露這個訊息。陳其邁也強調，未來這些不管是工安事件，或是救難事件有關的部分，必須能夠立即公開資訊，早上他開會時就特別交代。「過去的事情就算了。但是我們確實有檢討的空間」，會把作業sop做一些條件調整，「讓大家困擾，真的是很抱歉」。

然而，王淺秋稍早在臉書指出，高雄市政府乙烯外洩被媒體痛批，連大高雄記者公會都發聲明抗議，披著We care外衣的don’t care團隊終於現出原形，想不到卻有高市府官員和民進黨議員又想把責任推給韓團隊。王淺秋怒批「真是可笑！個人造業個人擔，自己的媒體該通知好好通知，也拜託『賣擱牽拖韓國瑜』」。

此外，韓國瑜被傳有意問鼎明年黨魁選舉，預定19日出席陸官新竹竹北「2020專修班年會」，被解讀是復出的起手式。王淺秋代替韓澄清，只是老同學單純邀約相聚。9月17日韓國瑜也沒有要參加雲林公開活動，近期也不會有大型公開活動。

(中時新聞網)