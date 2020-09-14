櫃買中心14日表示，凌陽創新科技（5236）已在9月11日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，凌陽創新科技成立於民國95年12月間，為上市IC設計廠凌陽科技的轉投資事業，凌陽創新董事長為黃洲杰，主要經營業務是電腦周邊IC產品，送件時資本額為5億1,450萬元。凌陽創新科技108年業績，營收9億7,212萬元，稅前盈餘1億6,545萬元，稅後盈餘1億3,565萬元，每股盈餘2.64元。

(工商 )