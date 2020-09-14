凌陽創新11日申請登錄興櫃股票 10:362020/09/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心14日表示，凌陽創新科技（5236）已在9月11日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，凌陽創新科技成立於民國95年12月間，為上市IC設計廠凌陽科技的轉投資事業，凌陽創新董事長為黃洲杰，主要經營業務是電腦周邊IC產品，送件時資本額為5億1,450萬元。凌陽創新科技108年業績，營收9億7,212萬元，稅前盈餘1億6,545萬元，稅後盈餘1億3,565萬元，每股盈餘2.64元。 (工商 ) #凌陽創新科技 #興櫃股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買大專生證券菁英培育營 報名 04:102020/09/14 證券．權證 櫃買中心辦台企週 15日起線上論壇提升企業能見度 09:262020/09/14 財經 避康友案重演 KY公司財報查核 擬改半年一次 04:102020/09/13 財經要聞 晶技、精材財報優 Q3法人按讚 04:102020/09/14 證券．權證 台股拚返月線 聚焦台積除息 04:102020/09/13 專題周報 迎2021婚宴潮 台北5星飯店推「奢華版」中西新菜式 16:012020/09/13 旅遊 科技股降溫 醞釀多頭續航 04:102020/09/14 投資理財 高點入場術 專家授4大招 04:102020/09/14 產業財經 《店頭市場》微端、環瑞醫 預收款券 08:012020/09/14 財經 櫃買台灣企業周 9月15～18日登場 04:102020/09/14 證券．權證 財經熱門新聞 半導體史上最大併購案 輝達砸1.18兆買下安謀 - 財經 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 161萬公里超強電池殺到？特斯拉預告股東會有驚喜 - 財經 繼武漢弘芯後 陸半導體國家隊也爆財務危機 - 財經 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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