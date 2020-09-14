人民幣兌美元中間價14日報6.8361元，較上個交易日（11日）報價6.8389元上揚28個基點，單日漲幅0.04％。

中間價走升亦帶動在岸匯市表現。截至10點10分，人民幣兌美元在岸價報6.8308元，較為上日收盤價6.8369元，升61個基點，單日漲幅0.09％。離岸價報6.8287元，升44個基點，單日漲幅0.06％。

(工商 )

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