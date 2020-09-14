人民幣中間價及在岸價皆小升 10:352020/09/14 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價14日報6.8361元，較上個交易日（11日）報價6.8389元上揚28個基點，單日漲幅0.04％。 中間價走升亦帶動在岸匯市表現。截至10點10分，人民幣兌美元在岸價報6.8308元，較為上日收盤價6.8369元，升61個基點，單日漲幅0.09％。離岸價報6.8287元，升44個基點，單日漲幅0.06％。 (工商 ) #漲幅 #人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞分析－輝達想併安謀 最大變數恐在中國不放行 04:102020/09/14 財經要聞 陸三線城市房產熱 這裡新房價格竟連3月稱霸 09:112020/09/14 財經 《商情》供應過剩擔憂 紐約期棉漲幅受限 10:172020/09/14 財經 反映成本 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 11:292020/09/14 財經 台指期震盪 外資續偏多 04:102020/09/14 證券．權證 報價連漲 塑化族群吃補丸 04:102020/09/14 證券．權證 看屋筆記：三重大亮時代5（個案＋實價登錄分析） 10:452020/09/14 建案開箱-新北 北台灣五大戰區 漲聲如雷 04:102020/09/14 產業．科技 《類股》世紀鋼熄火 鋼鐵低價股求表現 10:342020/09/14 財經 聘金上看400億美元 輝達併安謀 最快本周敲定 04:102020/09/14 財經要聞 財經熱門新聞 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 半導體史上最大併購案 輝達砸1.18兆買下安謀 - 財經 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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