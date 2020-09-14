雖然企業、政府和機構組織已逐步恢復正常上班，但新冠疫情已經永久改變了未來的工作圖景，目前，能夠在任意地點開展的純遠端工作方式成為辦公環境新常態。為此，VMware宣佈推出全新擴展功能，提供客戶針對其提升業務彈性、為未來全新的分散式混合型工作團隊做好準備，新功能包括：全新工作空間解決方案套件、以及專為協助客戶復工而構建的全新VMware Workspace ONE Intelligent Hub功能。此外，VMware宣佈升級旗艦虛擬桌面基礎架構（VDI）平台VMware Horizon8，讓這一真正面向未來就緒（future ready）的現代化解決方案跨混合雲實現安全交付的虛擬桌面和應用管理。

VMware資深副總裁暨終端使用者運算總經理Shankar Iyer表示，在全新的工作環境中，遠端工作方式可能不再是奢侈，而是必需。遠端工作方式從實質上重設了讓員工聯繫更加緊密、簡化招聘和企業加速適應的界限，而科技也允許我們以無縫銜接地調整工作型態。我們透過Workspace ONE Proximity和Workspace ONE Campus重構工作空間解決方案，並發佈首款真正針對虛擬桌面和應用的現代化平台，對分散式工作團隊具有戰略和關鍵業務層面的意義。客戶廣泛採用我們的解決方案，證實了我們說明客戶適應新常態所做出的承諾。

為滿足現代化工作團隊的需求，VMware將透過Workspace ONE平台提供一套全新工作空間解決方案，這個解決方案目的在於協助客戶實現未來辦公體驗，包含兩款以隱私為中心的全新移動應用：Workspace ONE Proximity和Workspace ONE Campus。

透過Workspace ONE Proximity，客戶可以使用低功耗藍牙（BLE）信標（Beacon），幫助員工深入瞭解潛在風險、通知情況變動，並重現辦公室內人員活動軌跡和接觸情況，從而有助於復工。隨著企業重構工作空間，Workspace ONE Campus將利用同樣的低功耗藍牙信標基礎架構，支援預定辦公桌和會議室及導航，並進一步提升未來的辦公體驗。

全新工作空間解決方案的部署將幫助企業利用現有基礎架構，為重要的復工任務和未來工作空間計畫提供支援，例如：自我報告和自動距離通知、幫助員工重現活動軌跡的工具、需深度清潔的區域對管理員可見、辦公室容量限制和物理距離、全管道溝通策略、入口、資訊亭、列印等用途的數位化徽章、辦公桌和會議室預訂、辦公室導航。

(工商 )