藝人岳庭與法籍老公結婚23年，生了兩個可愛兒子，一家四口定居泰國普吉島多年，在當地經營民宿，岳庭近年則是為了接通告跟拍戲，往返台灣跟泰國之間，而今年衰運連連，6月時她為兒子cookie敗血症向福部長陳時中求救，民宿生意也大不如前，現又爆出帳號被盜用來詐財，禍不單行。

定居普吉島的岳庭，原本過著辛勤不失愜意的海島生活，但2020年卻災禍不斷，先是6月時爆出兒子遭蚊蟲叮咬抓破皮變成蜂窩性組織炎，但卻對抗生素過敏，因此進階引發引發敗血心肌炎，住進加護病房，打了強心針，但因疫情無法立即返台，岳庭只好隔空向陳時中部長求救，爭取醫療專機帶兒子回台。

而好不容易兒子熬過艱難時刻，但賴以為生的民宿卻受到疫情影響，岳庭透露因疫情影響，她不但在普吉島一待就是半年沒回家鄉，創下最久沒返台紀錄，且民宿生意一落千丈，她轉念積極經營臉書，分享海景及有趣故事，宣傳自家民宿，雖然房價大打折扣，但總算有客人，「慶幸還有微薄的收入」。

怎料波折還沒完，數日前，岳庭接到朋友通知，才知道自己帳號被盜，對親友發出了詐騙連結，一查不得了，詐騙者對她瞭若指掌，知道她住普吉島以及兒子生病的事情，因此詐騙時對答如流很真實，所幸親友們有所警惕沒上當，讓她稍微放心，也已將盜帳號詐騙一事報警處理，還因此跟好久不見的朋友再度取得聯繫。

(中時新聞網)