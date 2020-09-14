台電上午針對武界壩放水造成四名露營民眾意外死亡進行最新說明，武界壩的功能在蓄水，不負責發電，任務及功能相對單純。所有閘門的控制都集中在同處所，台電強調，這次事件不排除是因為傳輸訊號電纜絕緣不良，導致訊號誤發閘門突然開放的不正常現象 目前正在調查中。

武界壩放水釀4死，台電懷疑是傳輸訊號電纜絕緣不良肇禍。

台電表示，武界壩閘門可透過壩體內的控制室與大觀電廠遠端控制，不過都必須獲得授權。目前台電正查核原因。而原本放水前，會廣播警告下游民眾，但這次閘門因故障而無法預警。因此來不及發警報通知下游居民，但事故地點為不能進入的區域。

台電強調，因為這次放水是一個意外，不是計畫性或預警性的放水。放水的民綠和下雨的多少有關，因為今年水情不好，因此不能以單季節或是次數來進行評量。

台電經過調查，已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續釐清當中。

台電說明，位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩共有11個閘門，本次係6號閘門於昨晨4時12分第1次異常開啟，4時21分低水位警報，值班人員於4時28分緊急強制關閉6號閘門，當時閘門已達全開度為6公尺，4時43分閘門完全關閉，放流水量約為208 CMS(立方公尺/秒)。5時8分6號閘門再次異常開啟，值班人員立即於1分鐘內於5時9分緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。

台電表示，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外，台電深感痛心及遺憾，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。

(中時新聞網)