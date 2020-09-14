中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因防疫有功，被視為民進黨台北市長熱門人選，陳時中日前被問及是否參選時指出，要先挺過防疫、食安、健保三支箭。行政院長蘇貞昌今表示，陳時中是會做事的人，相信不論做什麼事都是大熱門。

陳時中日前接受民視專訪時，被問及參選台北市長一事，稱要先挺過三支箭，分別是防疫、食安、健保，但不代表挺過三個挑戰之後，就要選。主持人周玉蔻隨後再問，那要看到什麼時候，陳時中回應，看明年第1季到第2季吧。

健保署今舉辦25週年活動，陳時中、蘇貞昌都受邀到場。陳時中被問及會不會為參選台北市長「超前部署」，他表示，先挺過再說。

蘇貞昌則說，陳部長是我們會做事的團隊一員，他非常努力在保護國人健康盡心盡力，大家都看到做得非常好。我相信以他的學養、能耐、努力，跟這段期間國人對他的信任感，相信不論做什麼事都是大熱門。

(中時 )