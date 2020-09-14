一名剛滿18歲的正妹在Dcard發文表示，自己某天登入IG帳號發現追蹤者突然暴增，心裡雖感到很開心，但感到很疑惑的同時，她發現IG小盒子內的陌生訊息後，知道事情的真相後，她由原本的開心轉為憤怒及害怕。有一名男子擅自盜取她的多張海邊比基尼照，發布至臉書社團，並用意淫的語氣寫下「你各位也想把肉捧給她吃吧！」在她生氣的同時，IG粉絲數卻持續在往上增加，她嚇得趕緊將其設為不公開。

鄭姓男子將其照片無打任何馬賽克分享至臉書社團，發文語氣相當不恰當。（圖／翻攝自Dcard）

事發於本月9日，這名正妹在Dcard發文表示，自己的IG追蹤人數突如其然的往上攀升，她感到開心的同時，欲打開小盒子查看私訊，才發現事情不是她想的這麼單純。只見私訊的訊息寫道「漂亮的小姐，覺得妳身材很好，請問有接嗎？」而接下來她更發現，她穿著比基尼的照片一張張被一名鄭姓男子散布在臉書社團，並寫下「你各位也想把肉捧給她吃吧！刑期只是一段時間，牢房只是一個房間。」意謂著為了性事，坐牢也不算什麼。

由於IG粉絲人數仍不斷往上成長，她嚇得先將帳號設為不公開，而她跟鄭姓男子壓根不認識，對方竟將她的照片在無任何打碼的狀態下，散布至社團，其IG帳號也被公開，讓她相當不滿，朋友得知消息後，義氣相挺找鄭男理論，鄭男才心不甘情不願地道歉，但事後該男竟又在原貼文下更新「你各位啊，看來內鬼是抓不玩了」，甚至還說「又要被告了吧，你們給我解釋解是什麼叫他X的驚喜」，似乎對於「東窗事發」感到很不滿。

而該名男子似乎不是第一次，事發後他在該貼文下回覆其他社員「反正不是第一次被講了，其實只要有誠意，然後乖乖刪照都還好。」隨後更說「其實我也被她搞欸，因為她發了很多地方啊！我剛好有網友跟朋友看到都說什麼人不可貌相，真的是在哭欸。」除此之外，他更大言不慚說自己也是受害者，甚至大罵當事人臭台女。

遭抓包的鄭男，似乎沒有因此感到羞愧抱歉，反而在網路大罵受害者。（圖／翻攝自Dcard）

種種誇張行徑讓她無法接受，列了9點希望對方道歉，包括像是要鄭男去火車站，胸前掛「對不起我不該性騷擾別人」大字版舉牌道歉、捐1000元到現代婦女基金會「性侵害受害者展心復原計劃」，不過鄭男一項都沒達成，道歉也毫無誠意可言，甚至揚言「以自殺來威脅」，表示是否自殺就可以被原諒了？由於最後這名正妹表示，她也寄信給鄭男就讀的大學，更盼望不要再有更多的受害者。

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(中時新聞網)