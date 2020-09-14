三星電子周一宣布，將在下周三23日舉辦新品線上發表會「Galaxy Unpacked for Every Fan」，預計該發表會將展示Galaxy S20智慧型手機的預算型版本，亦即目前媒體流傳的粉絲版Fan Edition(FE)。

媒體廣泛預測Galasy S20 FE為今年二月旗艦機S20的預算版本，外沒技術網站預測有6.5吋螢幕，120Hz更新率，可能為平面螢幕，而非旗艦機的曲面螢幕，6GM的記憶體以及128GB的儲存空間，最高可達512GB，配備有三顆後鏡頭。機體為塑膠背蓋而非玻璃。售價可能在670美元之間。

據韓聯社指出，三星在過去兩個月對三星一萬名會員發出調查，為旗下Galaxy系列裝置尋找未來最佳的功能配置。根據該調查，消費者對Galaxy裝置最喜歡的顏色為海軍藍(navy)，次為淡紫薰衣草(lavender)和薄荷綠(mint)。消費者並喜愛120Hz的更新率、深色螢幕模式，以及極限全螢幕設計(Infinity-O)。

(時報資訊)