國際銅價趨漲，目前仍在今年高檔，帶動第一銅(2009)股價再度大漲；鋼鐵股上周由風電概念股以及低基期股領軍上攻，今早風電股指標世紀鋼(9958)漲多熄火，由偏低價的個股輪動上漲。

繼大陸寶鋼鋼品報價連續五個月調漲，台塑集團河靜鋼鐵也宣布報價續漲，熱軋每公噸漲40美元，盤元漲15美元。中鋼(2002)10月及第四季內銷盤價也都開高，且對第四季鋼市旺季樂觀期待。

中鋼先前巳開出第四季及10月單月盤價，如預期皆開漲，其中，10月盤價為連續第四個月上揚，第四季的季盤價格也翻轉向上。各項鋼品盤價調漲每公噸500~1000元，平均調幅3.36%。中鴻(2014)9月內外銷盤價續漲，為連續第三個月開高盤，且銷量明顯回溫，本季可望轉盈，亦帶動上周股價上漲。

上周五國際基本金屬續強，LME期銅漲逾1%；最大金屬消費國中國需求前景樂觀，以及LME銅庫存處於15年來低點，吸引買盤；上周五(11日)LME期銅上漲70.5美元，成為每公噸6739美元。第一銅營運與銅價有正相關之連動關係，今股價強攻漲停，回到票面價以上。

上游燁聯、唐榮盤價已連續五個月漲價，提振不鏽鋼市場買氣，流通廠新鋼營收逐步增溫，今早股價輪動上攻。

新鋼(2032)第三季以來營收比第二季增溫，2020年8月營收2.81億元，年增8.13%，1~8月營收20.88億元，比去年同期增長10.54%。上半年營運相對穩健，EPS 0.22元。隨著鎳價及不鏽鋼價續揚，有利獲利加分。

(時報資訊)