教育機種NB需求持續上修，尤其是對Chromebook加單明確，宏碁(2353)、華碩(2357)8月營收均再繳出亮麗成長。而NB雞蛋股倫飛(2364)近日來股價走勢強勁，8月營收更再創近2年來單月新高，月增和年增都有2位數成長，早盤倫飛亮燈漲停。

倫飛主要產品線為軍工規筆記型及平板電腦，美國和歐洲營收占比各別約在37%，亞洲約24%。去年倫飛NB持續有替代桌上型電腦的成長動能，尤其在軍事、工業、農業、博弈產業、自動化、安控等領域日益擴展。倫飛依此趨勢避開低毛利競爭，轉戰利基並區隔市場之大方向努力，適度調配各地市場銷售比重，採取不同產品銷售及經營策略，核心目標朝利基產品積極開發新客戶及新市場，統合採購調度以降低成本。

倫飛第二季仍呈虧損，EPS為-0.04元，展望3Q，7月和8月的營收合計1.48億元，而前8月營收在近2個月的營收追趕下，已達5.06億元，累計營收月增已經轉為正成長。法人估，3Q有機會單季由虧轉盈。

(時報資訊)