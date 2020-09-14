日本執政的自民黨14日舉行總裁（黨魁）選舉，選出接任安倍首相的人選。NHK報導，官房長官菅義偉已有7成以上國會議員的支持票，在地方票上也獲得廣大的支持，得票數可輕易過半，當選新總裁似已成定局。

自民黨14日下午在東京某飯店召開兩院議員大會，舉行總裁選舉，有菅義偉、前幹事長石破茂、政務調查會長岸田文雄3人出馬競選，由394票的國會議員票及47都道府縣各3票的141張地方票，總計535票來決定新總裁人選，投票結果將於14日下午3點半(台北時間2點半)出爐。

菅義偉是現任首相安倍晉三的長期戰友，他強調將會承襲安倍政策，延續「安倍經濟學」，以超寬鬆貨幣政策、加強政府支出及結構性改革等三支箭振興經濟。自民黨內大多數的派閥都表態支持，故菅義偉已穩拿下7成以上的國會議員票。地方票方面也遙遙領先。

菅義偉當選總裁後將立即安排黨幹事長、總務會長等黨高層人事，預計於15日正式決定。日本國會將於16日召開臨時國會，由參眾兩院舉行總理大臣（首相）的指名選舉。由於自民黨在國會占有絕對優勢，菅義偉可望就任日本第99代的首相。

(中時新聞網)