國民黨原訂由前立法院長王金平16日率代表團赴廈門參加海峽論壇，遭央視指「求和」，引發國民黨強烈不滿。國民黨主席江啟臣要求當事人道歉未果，江啟臣、祕書長李乾龍下午3點10分將再與王金平會談，4時將由文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東在中央黨部說明相關爭議，若無變化，將宣布取消出團。

據悉，在國台辦協調下，央視主持人李紅原已提教一份道歉聲明的草稿給國民黨，但李紅後來並未「照稿」致歉，令國民黨完全無法接受。

雖然黨中央今早仍安排團員到醫院進行核酸檢測，也擬了改由原本就是團員之一的前代理主席林榮德擔任團長的備案，但採行備案的機率極低。一旦國民黨取消出團，王金平是否以個人名義前往，則尊重王金平的決定。

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，王金平將率國民黨代表團參加，但被央視主持人李紅稱「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引起各界譁然，國民黨考慮取消出團或調整團原名單。國台辦為此發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」。

該影片遭下架後，李紅昨晚在最新一期《海峽兩岸》節目上，改口稱讚王金平在台灣政壇「有一定份量」，並說「王金平率團訪大陸有助兩岸交流」。

不過，江啟臣連日表示，海峽論壇是個交流的場合，兩岸對話、交流是海峽論壇主要目的，國民黨絕對不是為了參加而參加，交流必須在對等下進行，「央視的言論（求和論）對於交流來說有很大的負面影響，對於追求和平的人來說，是尊嚴的踐踏，先道歉再說。」

江啟臣也強調，央視言論嚴重影響王金平、國民黨在兩岸交流上應有的對等和尊嚴地位，「破壞目前交流的氣氛」，籲大陸相關當局要妥善處理。

(中時 )