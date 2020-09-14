您想知道甚麼是「火星衝日」與「土木閃耀」嗎？9月19日下午5時30分開始，在屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村舉辦的「2020恆春半島星空吶喊」將滿足您的好奇心。這項活動在結合觀光產業下，可望帶動一波旅遊和訂房人潮，為墾丁的旅遊淡季，注入一股活力。

屏東縣的恆春半島擁有寬闊視野與低光害的條件，是全國民眾觀測星空的好地方，而邁入第八年辦理的星空吶喊活動將可觀測到三顆「super star」，邀請全國民眾一起感受天空之美，開啟對天文科普的學習興趣與火花。

今年屏東縣政府整合教育處、城鄉發展處、衛生局、國內天文團體、生態人文社團及本縣天文聯盟學校等機關學校之能量辦理星空吶喊活動，另也由屏東縣政府衛生局辦理星空健走活動，整合動態活動與靜態體驗，讓您仰望浩瀚的星空與太陽系三大巨星，同時也闊步健走營造好星情！

這次活動將有星空詩詞創作作品朗誦表演，並由本縣科學教育資源中心及協辦單位將提供天文望遠鏡與天文專家指導觀星技巧，借助天文望遠鏡觀賞火星白色極冠，同時亦可觀賞木星表面地形及土星光環，現場也有天文科學闖關活動，讓孩子們在歡樂中學習天文。

2020年特別選定接近「火星衝日」的日期辦理恆春半島星空吶喊活動，讓熱愛天文的師生及民眾能夠一次仰望火星、土星、木星三大行星，讓我們一同於恆春半島感受充滿濃濃詩意的星空與天文科學知識，許給自己與家人體驗星空之美的機會，屏東縣政府誠摯邀請您參加2020恆春半島星空吶喊活動。

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