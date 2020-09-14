國內近日頻傳新冠肺炎境外移入病例，口罩搶購熱潮未減，一名網友在超商意外發現2盒醫療級口罩沒人買，正在猶豫不決時，他PO網詢問大家該不該買？不料竟有許多網友反勸「想清楚」。

原PO在臉書《爆廢公社》發文表示，到超商寄貨時，無意間瞄到桌上竟還有兩盒醫療級口罩，店員說只剩這兩盒，一盒399元，他拍下照片後上傳臉書，好奇詢問廣大網友「你們覺得呢？」

沒想到不少網友紛紛勸他「想清楚」、「有需要再買吧」、「你真的還缺這麼多口罩嗎」、「這顏色太高調了，我不敢戴」；不過也有網友回應「要啊，哪有不要的？除非身上錢不夠」、「不貴就買」、「我想要」。

根據中央流行疫情指揮中心要求，出入人潮擁擠或密閉空間等8大類公共場所都務必配戴口罩，目前配合「口罩實名制」，民眾依舊可以持健保卡至超商預購口罩，或是到藥局，每14天能買9片口罩。

日前有網友在臉書《口罩現貨資訊專區》發文指出，看到社團裡很多人口罩囤量已達2年份以上，就是因為大家一直搶買，工廠才會一直漲價，呼籲讓給真正需要口罩的人，不要過度囤積。

(中時新聞網)