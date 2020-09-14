立院國民黨團陸續拜訪黨籍14位黨籍縣市長，今將與新北市長侯友宜舉辦便當會；侯友宜今出席活動時，媒體追問此舉是否為黨主席佈局？侯友宜表示，新北市是一個台灣的縮影，很多的建設需要中央跟地方共同合作，不管是國民黨、民眾黨甚至時代力量，所有立委都能到新北走走，「我非常歡迎任何人不分黨派，來給新北市多一點建議，多一點協助。」

侯友宜表示，謝謝國民黨籍立委關心地方建設需求，尤其前瞻2.0很多建設，需要中央跟地方的溝通平台，立委可以扮演更積極的角色，這次到地方接地氣了解需求，做出有感政績，這樣一個行動溝通的方式非常好，希望用正向力量、用政績爭取人民對建設的有感，「這才是我們要走的路。」

至於便當會是否佈局黨主席？侯友宜說，新北市是一個台灣的縮影，也是大台北發展的中心，很多建設需要中央跟地方共同合作，在立法院爭取預算，也很需要中央給予很多了解跟支持，畢竟當一個地方首長，最重要的是讓新北市建設起飛，所以光一個人的力量是不夠的。

侯友宜指出，他很希望不分黨派的立委，不管是國民黨、民眾黨甚至時代力量，所有立委都能到新北走走，給新北市加油打氣，了解新北市然後建設新北市，變成一個區域發展的大台北中心，還是非常歡迎任何人不分黨派，來給新北市多一點建議，多一點協助。

(中時 )