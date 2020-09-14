國民黨團要求蔡總統去立法院進行美豬國情報告，行政院長蘇貞昌表示，總統到立法院這個都有相關的機制，行政院都尊重；另對開放美豬，蘇揆也說，口蹄疫拔針已經成功，豬肉就可以外銷，卻不准人家來等等，也都說不過去。

蘇揆上午出席「健保25週年排字活動及健康存摺登錄破168萬人、500萬人抽獎活動」，針對美豬議題，蘇揆表示，大家都知道我們國家一定保護國人的健康，同樣我們也是以貿易導向的國家，周邊的競爭國家都開放，而我們如果還持續故步自封，那就像綁著一隻手跟競爭國競爭，那我們走不出去，也沒有辦法拚經濟。

對於陳時中上節目受訪時說，開放美豬是一個承諾，蘇揆回應時也說，台灣口蹄疫拔針已經成功，豬肉就可以外銷，卻不准人家來等等，也都說不過去。無論怎麼樣，政府都以保護國人健康為第一，以科學的證據、國際的標準為基準，並且我們一定明白標示供國人選擇，政府一定會嚴格把關，同時也希望國人同胞，大家看到過去無論是防疫，無論是守住非洲豬瘟不讓它來，我們都清清楚楚。請國人同胞一起，台灣不大，能夠做得好，不只是防疫，不只是守住國人健康，更走得出去，跟世界競爭。

(中時 )