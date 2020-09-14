洋基隊今（14）日又發揮韌性，與金鶯隊纏鬥到8局下，雙方1比1平手，洋基好不容易攻占一、二壘，金鶯換上左投史考特接力。洋基總教練布恩立刻換上右打的托瑞斯代替左打老將賈登納，這果然是神調度，托瑞斯一棒揮出二壘安打，送回壘上的2名隊友打破平手僵局，洋基3比1領先。

9局上洋基派出終結者「古巴飛彈」查普曼關門，他順利收拾金鶯隊3名打者，包括最後連續2次三振結束比賽。洋基3比1擊敗金鶯，4連戰全勝橫掃對手，最近拿下5連勝。勝投是8局上後援1局的布里頓，本季首勝，查普曼第2次救援成功。

目前洋基26勝21敗，在美國聯盟外卡與印地安人隊並列第1，印隊最近苦吞6連敗，但因其他有機會爭奪外卡的球隊落後洋基、印地安人甚遠，洋基晉級季後賽應該大勢已定。

接下來洋基休兵1天，準備與藍鳥隊3連戰，藍鳥排名美聯東區第2，但只領先洋基0.5場，這個系列戰可能會決定誰能取得分區第2名晉級季後賽。

(中時 )