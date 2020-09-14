媒體人鐘聖雄昨日表示，5名香港反送中者7月抵台，時隔2個月還被扣在陸委會手中，與其說他們在台灣得到庇護，不如說他們過得比其他偷渡者還慘。行政院長蘇貞昌今對此表示，政府和民間都關心港人，對於港人的幫忙，有些個案不能透露，給予最實質幫助最重要。

鐘聖雄昨在臉書上表示，今年7月18日由香港出發經東沙抵台的5名香港反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上。從抵達高雄到現在近2個月，他們沒有任何對外聯絡管道，別說和故鄉父母報平安了，他們甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到。與其說他們在台灣得到庇護，不如說他們過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到。

蘇貞昌今出席健保25週年活動，會前受訪時針對港人遭扣押一事指出，政府和民間各界都關心香港人，希望能有真正的幫助。各界有不同的意見，相信都有都同樣心情，對於港人的幫忙，有些個案不能透露，給予最實質幫助最重要。

(中時 )