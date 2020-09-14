2020香港小姐選美比賽在上月底圓滿落幕，由25歲的混血美女謝嘉怡一舉奪下冠軍和最上鏡小姐獎，無奈人紅是非多，網上近日卻瘋傳謝嘉怡的裸照外流，雖然照片女主角的外貌和謝嘉怡相似，不過謝嘉怡胸前沒有痣，才讓謝嘉怡甩掉裸照外流風波。

謝嘉怡才拿下新科冠軍港姐頭銜沒多久，她就被爆裸照外流，網上近日瘋傳一張疑似謝嘉怡的裸照，照片中女子是混血兒，外貌和謝嘉怡有幾分相似，爆料人還指出照片是在2017年香港大埔南坑村所拍。

不過仔細一看，仍有兩大疑點，照片中的女生胸口有痣，不過謝嘉怡只有脖子有痣，另外，照片中的女生牙齒又白又亮，謝嘉怡的牙齒則是灰白色，兩個特徵明顯不符合。

謝嘉怡無端捲入裸照風波。（圖／取材自東網）

謝嘉怡無端捲入裸照風波，根據《東網》報導，香港電視台高層余詠珊則表示：「謝嘉怡除了漂亮，她的學歷也相當好，能夠在愛丁堡讀醫又做到護士，一點都不簡單」，余詠珊強調，一位港姐從參選到當選，一路走來相當艱辛，同時，余詠珊也呼籲外界，不要因一張照片就去破壞港姐的形象。

(中時新聞網)