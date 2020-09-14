創意(3443)第二季在新冠肺炎衝擊下，營運表現低迷，第三季隨著NRE(委託設計)認列較第二季增加一倍下，營收季增將有雙位數，長線來看，AI、5G是創意後續重要成長動能，創意今早盤後震盪走高，漲幅一度近3%。

創意第二季受到新冠肺炎疫情影響，單季營收29.27億元，季減少7%、年增加21%，單季毛利率26.4%，表現高於第一季但低於去年同期，主要是因為產品組合，以及對於後段製程的專案有策略性的降價，單季每股獲利為0.27元，單季獲利是近7年來最低。

展望第三季，創意第三季NRE(委託設計)認列較第二季增加一倍，全年NRE年增30%，由於創意上半年有認列2個7奈米以下的專案，預估下半年可以再認列1~2個7奈米以下專案，將對營運注入動能，創意也預估，第三季營收也將出現季增雙位數成長。

創意2017~2019年積極投入高階製程及先進封裝的研發，整體投入的研發費用高於17%營收，最快有機會在今明年發酵，預估今年來自NRE的營收會有30%的成長。

長線來說，創意也看好AI、5G是長期成長動能，法人預估，相關新案營收貢獻儘管今年預估僅占創意約5%，但預估2021年新案的貢獻可將明顯成長，有機會朝向20%靠攏，2025年新案貢獻將擴大至50%，AI及5G是創意的主要成長動能。

(時報資訊)