台積電(2330)8月營收創下1228.78億元新高，外資近兩日轉為買超。台積電本周四(17日)將除息2.5元，今早股價開低走高，盤中漲3.5元至440元，持續在月線之上且帶動台股漲勢加大。

台積電ADR 11日小跌0.08美元跌幅0.1%，換算每股約為台幣465.13元。台積電上周五收在436.5元，外資連續兩日共買超16668張，但上周外資小幅賣超台積電7317張。

美國對華為（Huawei）禁令將於15日生效，台積電今天之後不再出貨華為；台積電日前表示，隨著美國出口規定改變，自5月15日後便不再新接華為訂單，9月14日後將不再出貨華為。

華為也搶在禁令生效前積極拉貨，台積電8月營收達1228.78億元，月增16%，年增15.8%，創歷史新高。

台積電除了華為以外的客戶訂單需求續旺，在蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科、超微（AMD）及輝達（Nvidia）等主要客戶需求續強，台積電7奈米以下先進製程產能持續吃緊，加上下半年5奈米大量出貨，法人預期，第4季台積電業績可望更上層樓，全年營收成長逾2成，並再創新高。

台積電8月合併營收為1228.78億元，月增15.96%、年增15.79%，法人預期，受惠於5G、HPC強勁需求，7奈米以下產能滿載，其他製程也持穩表現，第3季業績可達標、甚至有可能超標，第4季業績有望持續向上。

此外，美系外資上周發布報告表示，英特爾（Intel）5奈米中央處理器（CPU）委外進度可能加速，預期台積電將於2022年上半年生產英特爾CPU。比預期早6個月到12個月，此外，聯發科、超微（AMD）與高通（Qualcomm）等需求強勁，將推升台積電2020年至2022年業績逐年攀高。

(時報資訊)