根據知名市調機構IDC最新研究結果顯示，華碩(2357)商用筆記型電腦延續今年第一季市佔第一的氣勢，第二季再以近4成佳績蟬聯市佔第一，自2004年來已長踞台灣市場銷售榜首，2020年繼續朝累計第16年銷售霸主邁進！華碩商用桌上型電腦也以36%取得2020第二季市佔冠軍，同期在中小企業、政府教育單位及大型企業三大領域中購買率亦橫掃他牌，奪得第一。自2005年第四季起，華碩商用桌上型電腦已累計41季單季全台市佔冠軍。

上市以來深獲好評的商用筆電ASUS ExpertBook B9／P2與商用桌上型電腦ASUS ExpertCenter系列，亦以卓越出眾的高階效能與堅固耐用的優勢，齊力助華碩拿下雙寶座，攻佔鰲頭。

華碩商用筆電ASUS ExpertBook B9／P2系列挾「輕薄機身、極致效能、堅固強韌」等優異表現，在市場擁有難以撼動的好口碑！最高搭載新一代Intel Core i7處理器，展現快速靈敏的效能，雙儲存設計提供充足的儲存空間與更快的資料存取速度；功能齊全的I/O連接埠，可輕鬆傳送資料及連接各種周邊裝置，足以因應出門在外的各種需求。除硬體設備讓行動力與工作即戰力完美接軌，更擁有完整加值服務，其MyASUS in WinRE系統診斷軟體，無須進入Windows系統即可透過簡易明瞭的操作頁面，完成多項檢測項目，最後經由掃描QR code直接報修，有效提升企業生產力，減少維護設備佔用的工作時間。

商用桌上型電腦ASUS ExpertCenter系列包括ASUS ExpertCenter W7 Tower(W700TA)/D7 Mini Tower(D700MA)/D7 SFF(D700SA)，以「絕佳效能、耐用可靠、便於管理」三大優異特點，令華碩成為企業用戶心中最安全可靠的商務首選。其最高皆搭載第10代Intel Core處理器、NVIDIA專業顯示卡，以及最高128GB記憶體，滿足商業用戶的嚴峻效能要求；同時具備雙HDD與雙SSD擴充槽，可依需求彈性擴充升級；更通過美國軍規測試、使用100%全固態電容主機板，確保長期使用。

(時報資訊)