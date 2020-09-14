美國製藥公司吉利德科學（Gilead Sciences）周日宣布以210億美元收購生技公司Immunomedics，這項交易將擴大吉利德在癌症療法上的事業版圖。

透過這項交易，吉利德將取得已經獲美國聯邦食藥監督管理局（FDA）批准的三陰性乳癌藥物Trodelvy。

吉利德宣布將以每股88美元現金收購Immunomedics，210億美元的收購資金將包括公司目前持有之150億美元現金，以及發行60億美元新債，預計於2020年第四季完成交易。

Immunomedics今年來股價幾近翻倍，市值約為100億美元。

吉利德執行長Daniel O'Day在聲明中表示，這項交易代表吉利德在建立強大且多樣性的腫瘤產品陣容中取得重大進展。Trodelvy是一款已經獲得批准、用於治療特別具挑戰性之癌症的轉化療法。現在吉利德將以單一療法或與其他療法結合的方式，繼續研究此款藥物在治療其他許多種類癌症的潛力。

由於新冠肺炎疫情削弱對部分藥物的需求，吉利德的整體營收已經衰退，其第二季營收年減10%，為51億美元。近來吉利德已經重心轉向新冠肺炎疫情，今年5月美國FDA對吉利德的抗病毒藥物「瑞德西韋」（remdesivir）發布緊急授權使用，在尚未獲得正式批准之前，允許美國醫院與醫生對新冠肺炎住院患者使用此款藥物。此款靜脈注射藥物有助於縮短某些住院患者的康復時間，目前該公司正在研發透過霧化器的吸入型瑞德西韋。

(時報資訊)