新北市長侯友宜昨重申收回環狀線，北捷公司則強調按照契約走，對此侯友宜今受訪時坦言，軌道建設最重要的不是賺錢，而是提高營運量，讓市民願意來搭乘，「新北收回環狀線一定賺錢嗎？這也未必，但希望好或不好都不要怪到別人身上，自己的事情自己扛起來。」

侯友宜表示，他對新北捷運公司永遠充滿感激和信心，因為他們現在很努力積極擴大運量，一個軌道建設最重要的不是賺錢，而是要提高營運量，讓市民願意搭乘，少用私人載具，可以節能、減碳，這才是方向。「所以新北就算收回來一定賺錢嗎？這也未必。但是一定想辦法拉高運量。」

侯友宜說，這段時間非常謝謝北捷公司的努力，他們很認真改變許多經營方式，可以看到環狀線營運量不斷往上走，這是值得鼓勵的，希望大家一起來合作。「捷運拿回來自己負責，就是希望好或不好都不要怪到別人身上，自己的事情還是自己扛起來。」

(中時 )