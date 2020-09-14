南韓40歲知名女星金泰希，2017年與男星Rain(鄭智薰)結婚後接連生下2個寶貝，婚姻生活相當甜蜜。近日，JYP老闆朴軫永受邀登上Rain的YouTube頻道時，忍不住爆料金泰希與Rain私底下的「婚姻實況」，回憶起與金泰希的對話，沒想到竟閃到朴軫永不知道該如何回應，引起網友熱烈討論。

金泰希大學時期以廣告模特兒出道後，便以清新的「自然美」聞名，加上首爾大學的學霸身份，吸引大批粉絲的喜愛。轉戰戲劇圈後，陸續推出《愛在哈佛》、《特務情人IRIS》、《為愛而生 張玉貞》、《龍八夷》等高收視作品，奠定戲劇女神的地位。即使2017年宣布與Rain結婚並生下兩個女兒暫別螢光幕2年的時間，今年復出電視劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》同樣引起話題，人氣絲毫不受影響。

而對於婚姻生活始終相當低調的他們，近日卻遭到多年好友JYP老闆朴軫永公開兩人的「真實婚姻現況」。朴軫永近日受邀登上Rain所經營的YouTube節目，聊到不久前遇到金泰希時竟「被她嚇一跳」。

他在節目中不好氣的對著Rain說「雖然我很愛你、粉絲也很愛你，但她竟然跟我說『世界上怎麼會有人這麼帥，這個人還是我老公』，她好像完全看不到你的缺點而繼續跟你生活」，Rain聽到後也不好意思的掩面露出微笑，朴軫永接著爆料「我們智薰是真的很帥沒錯，但你不是世界上最帥的男人啊！」，而Rain則解釋「她確實蠻純情的，但我给了她足夠的信任感」，超閃的對話再次讓朴軫永瞬間說不出話來，只傻眼回了一句「喔….」笑倒一票網友，紛紛留言表示「朴軫永吃了一嘴狗糧」、「閃到人家想下車了，哈」、「這對夫妻真的很恩愛耶」。

金泰希「婚姻實況」遭爆料 Rain一句話閃到朴軫永傻眼（圖／YOUTUBE）

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(中時新聞網)