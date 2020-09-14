I know for damn sure I could’ve helped the Clippers!!! We just gon keep working tho — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 13, 2020

趁著快艇目前處於連兩戰遭到金塊逆轉擊潰，接著要在16日進行搶7大戰的尷尬處境，今年2月才被快艇無情釋出的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，當然要趕緊發推狂「酸」快艇，「我該死的知道自己可以幫到快艇！我們只需好好繼續努力而已。」

甚至艾塞亞湯瑪斯接著預告這場搶7大戰結果，「我看好金塊贏下G7！」也難怪他要如此發推發洩不爽情緒，因為他在今年2月被巫師交易到快艇，短短兩天之後就遭釋出，快艇也簽下雷吉傑克生頂替，更讓湯瑪斯接著完全找不到新東家。

所以艾塞亞湯瑪斯這些話，無非是在諷刺快艇當初為何不肯留他，才會造成如今從3勝1敗聽牌優勢變成進入搶7大戰窘境，至於為何看好金塊拿下搶7大戰勝利，也是因為他上季曾在金塊短暫效力過12場例行賽，聲援前東家也屬應該。

儘管艾塞亞湯瑪斯才31歲，卻從2017年夏天被塞爾提克交易到騎士後，短短3個球季換了3個新東家，分別是湖人、金塊與巫師，畢竟以他175公分身高，往往成為對手打點目標，如今落到乏人問津地步並不意外，就看哪隊還願賭一把！

(中時 )