岱宇(1598)在電商客戶訂單持續增加，及新增產線陸續投產，第3季營收及獲利可望聯袂揚升，第4季為傳統旺季，營運可望進一步攀高，2020年度，在收購SOLE FITNESS後，加上疫情帶動電商通路銷售量成長，法人預期，若以CB轉換後股本12.1億元計算，EPS有機會挑戰7元以上。明年度營運將維持成長腳步，營收及獲利將更上一層樓。
岱宇新產線陸續投產、電商客戶訂單持續增加，第3季營收可望較第2季增逾3成，第4季進入傳統旺季，營收、獲利都將維持成長趨勢。今年全年度年在收購SOLE FITNESS後，加上疫情帶動電商通路銷售量成長，帶動岱宇SOLE品牌大幅成長210%以上，其他XTERRA與UFC與醫療產品穩定成長，法人預估，岱宇2020年營收將落在114億元左右，年增率將逾9成，若以CB轉換後股本12.1億元計算，EPS有機會挑戰7元以上。
展望明年度，岱宇家用健身器材訂單已能見度至2021年2Q21，本身產能已達滿載情況下，岱宇已陸續增加代工產線，以提升整體產能為主，在訂單滿載產能持續增加，法人初估，岱宇2021年營收年增率將逾15%，將落在133億元附近，EPS有機會挑戰9.5元以上。
(時報資訊)
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