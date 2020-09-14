外圍利多帶動 恒指升逾百點 11:262020/09/14 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股指數期貨14日早盤表現不俗，加上大陸A股三大指數走升，讓連跌兩周的港股14日早盤同步上揚，升逾百點。 恒生指數14日開高65點，報24,569點。之後最多一度升164點，來到高點24,667點，惟100日線（24,665點）附近有阻力未能突破。截至10時56分，恒指升136.26點，報24,639.57，單日漲幅0.56％。國企指數升39.8點，報9,792.3點，單日漲幅0.41％。 (工商 ) #美股 #期貨 #大陸A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》7年前買中捷這站旁 房價今漲近7成 11:422020/09/14 財經 《國際金融》輝達報喜 道指期漲逾200點 09:262020/09/14 財經 《商情》本周國內廢鋼每噸漲300元 鋼筋漲400元 11:592020/09/14 財經 科技股降溫 醞釀多頭續航 04:102020/09/14 投資理財 蘋概指標股大立光領軍 高價股回神 11:262020/09/14 財經 A股開高 創業板早盤一度升逾2.5％ 11:112020/09/14 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 9月台指期開漲31點 09:092020/09/14 財經 盤中零股交易 小資族先練功 04:102020/09/14 產業財經 公安證實 12港人被控偷越國境罪 04:102020/09/14 兩岸要聞 市場需求旺業績發酵 桂盟早盤股價漲近3％ 09:472020/09/14 財經 財經熱門新聞 換掉華為5G花226億 加拿大傾向廠商自認賠不補償 - 財經 161萬公里超強電池殺到？特斯拉預告股東會有驚喜 - 財經 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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