美股指數期貨14日早盤表現不俗，加上大陸A股三大指數走升，讓連跌兩周的港股14日早盤同步上揚，升逾百點。

恒生指數14日開高65點，報24,569點。之後最多一度升164點，來到高點24,667點，惟100日線（24,665點）附近有阻力未能突破。截至10時56分，恒指升136.26點，報24,639.57，單日漲幅0.56％。國企指數升39.8點，報9,792.3點，單日漲幅0.41％。

(工商 )