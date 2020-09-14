蘋果秋季新品發表會預計台北時間16日凌晨登場，市場高度關注蘋果新品發表會結果，可否為近來蘋果股價及供應鏈股價激起連漪，今（14）日由蘋果指標股大立光（3008）率先強攻，盤中高點來到3,670元大漲170元漲幅達4.87％，激勵高價股同步攻堅，近40檔300元以上高價股中僅有8檔下跌，其餘約30檔維持上漲格局。

大立光主要大客戶包括蘋果及華為等重要大廠，近來受到華為事件衝擊，股價走勢疲弱，市場看衰股價，日前最低觸及3,370元，近日在3,400～3,500元附近徘徊，今日早盤股價最高強彈至3,670元。

股王大立光今日股價回神，高價股同受激勵，目前300元以上高價股約有近40檔，多數個股都出現大漲走勢，僅有少數個股拉回整理，台積電股價最高也上漲5.5元來到442元，重返440元關上，本周即將除息2.5元，市場焦點重回台積電身上。

此外，世芯-KY、愛普、聰泰、牧德、昇佳電子、M31、弘塑、璟德、精測、嘉澤、力旺、緯穎等300元以上高價股，今日股價都強漲2～8％以上。

(工商 )