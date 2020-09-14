因應疫情，昇恆昌宅配網周年慶推出稅金由昇恆昌支付，且現金折抵回饋高達25％；昇恆昌指出，宅配網囊括百大國際品牌、上萬種商品，15日起為20天周年慶活動，不僅全館享免稅優惠價，已折扣商品還能再享現金折抵，折上回饋最高可抵25％，首三日加碼全館限時免運費。

昇恆昌4月推出昇恆昌宅配網，主打由昇恆昌支付稅金，免稅品宅配到府的貼心服務，匯集全球各大國際精品、時尚名品、香水、化妝品、保養品等，還有熱門3C數位產品、台灣在地品牌與文創商品、進口零食巧克力與排隊名店伴手禮等，強調機場才有的免稅限定組合、獨家大容量商品，也成為中秋禮品首選。

今年昇恆昌邁入25週年，昇恆昌宅配網周慶優惠包括輕奢精品COACH、Tory Burch等70大品牌，享秋冬新品獨家2件88折；專櫃香水與美妝保養品免稅限定大容量特惠組市價7折起，像是歐舒丹滿額贈免稅獨家馬鞭草沐浴膠大容量，現省一千元；施華洛世奇秋冬新品上架亦從7折起；此外潮人最愛品牌聯名系列Lesportsac X DICK BRUNA、Kipling X Keith Haring也不缺貨。

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