在新冠肺炎疫情擴散下，台中的高檔消費力卻有增無減。財信傳媒董事長寫金河指出，今年公布的米其林餐廳，台中增加了好幾間，這些高檔美食盤踞在台中，敏感的人一定可以意會到台中市即將出現新變化。

謝金河在臉書發表「從頂級餐飲位移看到台中市的底藴」一文指出，今年餐飲界最受矚目的焦點是口碑很好的世貿聯誼社，由杜麗萍領導的中餐廳宣布結束營業，由侯西峰的名人坊經營，原來的團隊被台中市企業大亨挖角，這個團隊有雙橡園的老闆，也有和大沈國榮等，成立的新餐廳，名字叫頂粵吉品，聽說斥資5億，正式在台中市營運。

他說，這個新餐廳在西屯區市政南一路，是個金壁輝煌的獨棟建築，看起來聲勢浩大。朋友請他來體驗一下，好像在台北世貿聯誼社用餐一般，菜色很熟悉，連經理、服務人員都是老團隊，看起來會成為大台中最具號召力的餐廳。

今年在疫情持續擴散下，台中市高檔消費力有增無減，大家看到今年公布的米其林餐廳，台中市增加了好幾家，全台得到很高評價的金悅軒，与玥樓都站穩了腳步，且得到愈來愈多的好評，甚至阿裕牛肉得到全台饕客讚譽，最近台中市也有一家尚牛二館，很多人都說不輸阿裕。

謝金河指出，這些高檔美食盤踞在台中市，敏感的人一定可以意會到台中市即將出現新變化。過去卅年，最勇敢西進的都是彰化、台中的生意人，這些最早進入大陸的台商，個個實力非凡，像是台中市是鞋業大亨的大本營，也是光學變焦鏡頭最大生產基地，也是智慧製造工具機的大本營，台中市的企業家實力個個非同小可，過去這些成功的台商在七期買豪宅，經過廿年，台中市七期大格局已成型。當她沿著惠來公園附近的社區跑一圈，發現巷弄間的住宅充滿美學底藴，這個城市看起來會展現更大的成長動能！

(中時新聞網)