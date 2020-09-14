蘋果（Apple）將在台灣時間9月16日凌晨舉辦一場線上發表會，就在發表會前，有諸多證據顯示蘋果正在準備推出全新的「Apple One」服務。內容預計將把蘋果旗下多款服務捆綁成「套餐」來銷售，為了增加對於用戶的吸引力，選擇訂閱Apple One套餐的價格預計將比分別訂購各別的蘋果服務產品更為優惠。

在2019年年底，便有財經外媒預測蘋果將會在2020年推出旗下服務訂閱套餐的產品。而在今年8月左右，更進一步傳出這項訂閱服務的名稱很可能被稱為「Apple One」。蘋果在2019年春季舉辦了一場純粹推出「服務」（service）產品的發表會，祭出Apple Card信用卡、Apple News+線上新聞與雜誌訂閱服務、Apple Arcade遊戲訂閱服務以及Apple TV+串流媒體訂閱服務。在Apple TV+於2019年底正式上線後，也針對Apple Music的學生訂戶提供了可收看Apple TV+的資格，某個程度上算是為Apple One試水溫的實驗。在醞釀一年多之後，很可能如今已更為接近用戶與市場都相當期待的Apple One套餐服務的推出時間。

近日Apple Music的Android版本中正式確認了蘋果旗下訂閱服務的套餐名為「Apple One」。且從程式碼來看，似乎用戶只能透過iPhone、iPad、Mac或是Apple TV來管理Apple One服務，無法藉由Android設備來完成。

此外，近期另有報導指出蘋果已註冊多個與Apple One相關的網域名稱，包含appleone.audio、appleone.blog、appleone.chat、appleone.cloud、appleone.club、appleone.community、appleone.film、appleone.guide、appleone.host、appleone.space、appleone.tech、appleone.website等等。且這些域名都指向了蘋果伺服器，讓Apple One可說是呼之欲出。

先前財經外媒也確認了Apple One服務確實存在，但是當中會包含哪些服務，還難以確認。有可能是Apple TV+以及Apple Music，但也有可能包含Apple Arcade、Apple News+，以及容量更大的iCloud空間。針對Apple One，先前有說法指出可能包含不同等級的套餐內容，初級可能是包含Apple TV+以及Apple Music，再上一級可能可選擇Apple Arcade、Apple News+，以及擴增iCloud空間，甚至也有可能加入蘋果可能推出的全新線上健身課程服務。目前Apple One的價格還不明朗，但據了解選擇Apple One有可能讓用戶每個月能省下2~5美元左右的訂閱費用。

針對蘋果將在9月16日舉辦的發表會，原本預期有可能是iPhone 12系列登場的發表會，但是準確預測蘋果公佈發表會邀請函的媒體卻預測，這一場發表會的重點新品是iPad以及Apple Watch Series 6。蘋果會否在場中也連帶揭曉Apple One，讓本次發表會更有份量，令人相當好奇。

(科技)