三重偵查隊長鄭偉豪說明案情（戴上容攝）

18歲無照鄭姓機車騎士14日凌晨1時許，載著女友行經三重區龍門路時，看到一群中年人擋住巷口烤肉，鄭男勸4人將烤肉架收進去避免影響通行，未料4人竟瘋狂追逐鄭男400公尺，趁鄭男和女友買雞排時拿雜物砸向對方，警方獲報後將4人帶回調查，全案依妨害秩序罪進行偵辦。

據了解，中秋佳節將至，42歲洪男及其3名友人在三重區龍門路馬路邊架網烤肉，鄭男騎車行經時質問他們「為何佔用馬路烤肉？」，惹得42歲洪男及其3名友人很不滿，當鄭男騎車離開後4人竟追逐鄭男400公尺，趁著鄭男在公園街與仁壽街口買雞排時，拿起一旁掃把、水果籃一陣亂打。

鄭男遭受突如其來的攻擊，全身上下疼痛不已趕緊報警，警方到場後通報救護車，經檢查鄭男頭部、後頸部、左後背及右腳有擦挫傷，趕忙送往三重醫院包紮，警方依鄭男說法在龍門路找到吳男等人，42歲洪男及其3名友人向警方坦承有毆打對方，被警方帶回派出所調查案情。

警方訊後將4人依妨害秩序罪偵辦，針對佔用馬路烤肉的行為，依照違反道路交通處罰條第82條開單告發；另外警方發現鄭姓被害人雖已成年，但未考領駕照將依法告發。

(中時 )