反映成本 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 11:292020/09/14 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在國際廢鋼原料上漲壓力下，豐興（2015）14日開出的本週內銷盤價，為適度反映成本，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋每公噸上漲400元，型鋼基價維持平盤，但MQ產品附價每公噸上漲500元，其他產品平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,700元，鋼筋每公噸牌價為15,700元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。 (工商 ) #豐興 #反映成本 #廢鋼 #鋼筋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼廠接單暢旺 Q4營運強彈 04:102020/09/14 證券．權證 雲林查獲囤積蒜頭 張麗善籲嚴辦 18:202020/09/12 社會 《商情》供應過剩擔憂 紐約期棉漲幅受限 10:172020/09/14 財經 鋼價從亞洲延燒到歐美地區 中鋼11月盤價喊漲 Q4看旺 04:102020/09/12 產業．科技 兩岸領導人都應求和 04:102020/09/14 時論廣場 銅價登2年高點 高盛續看好 04:102020/09/13 全球財經 《類股》世紀鋼熄火 鋼鐵低價股求表現 10:342020/09/14 財經 大陸出手 美國線運價可望停漲 04:102020/09/13 財經要聞 我見我思：陳琴富》兩岸領導人都要求和 20:202020/09/13 名家 炒蒜價黑手抓到了！林佳新PO不自殺聲明：有6個是立委的樁腳 08:182020/09/13 政治 財經熱門新聞 換掉華為5G花226億 加拿大傾向廠商自認賠不補償 - 財經 161萬公里超強電池殺到？特斯拉預告股東會有驚喜 - 財經 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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