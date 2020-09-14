在國際廢鋼原料上漲壓力下，豐興（2015）14日開出的本週內銷盤價，為適度反映成本，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋每公噸上漲400元，型鋼基價維持平盤，但MQ產品附價每公噸上漲500元，其他產品平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,700元，鋼筋每公噸牌價為15,700元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。

(工商 )