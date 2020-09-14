為了創造職場正向循環，持續鼓勵社會中良善的力量， 1111人力銀行今於台北喜來登飯店舉辦「2020最感人工作貢獻獎」頒獎典禮，1111人力銀行總裁林文雄表示，得獎人選先經由企業主管、同仁推薦後，再經網友票選、專家評審團嚴選出11位大類得獎者，期望透過「感人的工作、感動的故事」，化解社會貧富懸殊、世代對立的衝突。

林文雄表示，台灣賺錢的企業很多，但社會基層、窮困的人也不少，為了一家人的溫飽，三更半夜仍辛勞工作；林文雄回憶起3年前的一個夜晚，深夜回家看到大樓保全守護住戶安全，徹夜不眠、堅守岡位，為了感念保全的辛苦，特別到附近麥當勞買漢堡慰勞他們，沒想到凌晨12點多，不少工作人員還在油鍋烤爐旁忙著，外送員在寒冷夜晚穿街過巷，滿足深夜肚子餓的民眾，好多角落感人故事值得發掘，興起1111人力銀行頒此獎項，期望良善的故事可以流傳下去。

「最感人工作貢獻獎」推動委員會主任委員許添財表示，11大類的得主中，有為南迴醫院付出20年青春歲月的「超人醫生」徐超斌；也有邁入高齡，卻主動學習數位自助點餐機的麥當勞款待大使蔡靜儀奶奶；更有下半身癱瘓的輪椅族劉炫成，不但以氣球藝術站穩腳步，更創立社會企業幫助更多弱勢族群，他們在職場上的奉獻精神鼓舞人心，值得眾人效仿。

觀光育樂類得獎人、麗寶樂園行政資源部物館課長林以善表示，2018年4月有名媽媽帶女兒到麗寶樂園遊玩，回程發生車禍而過世，媽媽期望麗寶樂園提供當天監視錄影畫面，期望找回片刻快樂時光，因為同理心，林以善全力搜索，把所有畫面拼湊起來，做成光碟送給媽媽，協助顧客永存美好回憶。

另一名交通物流類得獎人、台灣高鐵服勤員覃湘庭表示，如何把推車推得有溫度，是她每天思考的事情，她分享自己的座右銘是「做自己喜歡的事，讓喜歡的事變得有價值」，頒獎典禮上她透露，明天是30歲生日，這次得獎是她人生中最難忘的生日禮物。

「2020最感人工作貢獻獎」活動獎項共分為「慈善公益」、「公職教育」、「餐飲」、「民生服務」、「交通物流」、「新聞傳播」、「科技製造」、「醫護生命」、「金融工商」、「觀光育樂」、「其他」共11大類，與44小類，而11類大獎得獎人能獲得11萬元的獎金。

這次票選活動吸引近500位各行各業的參賽者報名，包括桃捷、台灣高鐵、麥當勞、台灣大哥大、麗寶樂園、全聯福利中心等知名企業皆踴躍推派員工參與，經網友票選後，由專家評審團嚴選出11位大類得獎者，包括慈善公益王薇君、公職教育張紘溢、餐飲蔡靜儀、民生服務葉婕如、交通物流覃湘庭、新聞傳播黃子鳳、科技製造陳雅慧、醫護生命徐超斌、金融工商陳君帆、觀光育樂林以善、其他類劉炫成等，分別獲得11萬元獎金。

活動也同時選出44小類得主致贈獎牌，重視基層工作者的活動意義更獲得南投縣政府、高雄地檢署、臺中市政府勞工局、臺北市議會、臺南市議會、嘉義縣政府等單位共襄盛舉贊助獎項，鼓勵在工作崗位上辛勤付出的職場工作者。

(中時 )