蔡政府無預警宣布開放瘦肉精美豬、30月齡以上美牛輸台，挨轟是為了國際地位犧牲食安。衛福部長陳時中今日表示，這樣的說法有點倒果為因，衛福部的職責在食安，縱使經貿上有需求也不會犧牲食安。行政院長蘇貞昌則說，故步自封無法拚經濟，台灣口蹄疫已拔針，豬肉可以外銷，不准別人來也說不過去。

健保署今舉辦25週年活動，邀請陳時中、蘇貞昌到場。陳時中會前受訪時針對瘦肉精議題表示，經濟的發當然很重要，經貿發展、產業保護、食安，每個部會都都有各自的職責。

陳時中表示，我們（衛福部）的職責是食安，縱使經貿有需求也不會犧牲食安，會確定沒有負面的影響，並把標示做好，仍人民有選擇權，就能兼顧食安和國家發展。

蘇貞昌表示，大家都知道我們國家一定保護國人健康，同樣我們也是貿易導向的國家，周邊國家都開放，我們還故步自封，就像是綁著一隻手，跟競爭國競爭。若走不出去，就無法拚經濟，且台灣口蹄疫也拔針，豬肉可以外銷，不准別人來，那也說不過去。

(中時新聞網)