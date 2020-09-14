拜現代交通便利之賜，走遍天涯海角旅遊無極限，不論是國外長途旅行或是國內旅遊，甚至是鄰里社區的短程旅遊活動，難免都要長時間搭飛機及乘坐遊覽車，但如果坐太久，沒有常起身活動，不但讓人腰酸背痛，更要小心別讓血栓症候群悄悄上身。

長時間久坐、下肢不動 易形成靜脈血栓

心臟血管外科主治醫師袁明琦指出，當長時間久坐、下肢一直保持不動時，靜脈血流往往下得去卻上不來，由於靜脈血流速度變慢，甚至可能在受傷的血管壁凝集，因而形成「靜脈血栓」。

這種靜脈血栓的可怕之處在於，若在下肢局部塞住，可能會讓下肢腫脹、疼痛；血栓還可能脫落隨著血流四處游移，一旦卡到肺部即形成「肺栓塞」，讓患者發生呼吸窘迫，如同被掐住脖子般無法呼吸而死亡。

血栓症候群之所以被稱為「經濟艙症候群」，就是因為飛機經濟艙座位狹窄，且無法隨意起身走動，一般飛機經濟艙椅距約32吋、椅寬僅17～18吋，身形較高大壯碩的乘客形同被「卡」在座椅上、動彈不得，因此，當長時間膝蓋彎曲、被限制在狹小空間中固定不動，就很容易發生靜脈血栓。

每千人就有1人發生血栓症候群 8情況都是高危險族群

國外統計，只要飛行航程時間超過10小時，即好發靜脈血栓，西方人每千人就有1人發生「血栓症候群」。不過，血栓發生率與人種相關，心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，白種人發生血栓的機率比黃種人高4～6倍，東方人發生率較低，但是，根據臨床觀察，只要超過3小時久坐不動的長途路程，就可能產生靜脈血栓，65歲以上的老年人、膽固醇偏高、血液濃稠的人、三高及糖尿病患、服用避孕藥的婦女，以及吸菸者的發生率偏高。

下肢靜脈血栓多發生在單側 出現喘、呼吸困難、胸悶快就醫

血栓形成需要時間，黃建龍表示，長途旅行者經常會在下飛機經過一夜休息後，突然發現下肢腫脹，下肢靜脈血栓多半只發生在單側，患者可能以為腳部腫脹疼痛是走路走太多，但後來發現就算把腳抬高都無法消腫，甚至用手按壓小腿肚時，由於深層靜脈阻塞缺乏血流失去彈性，壓下去就直接凹陷，嚇壞不少病人。

更嚴重的是，少數患者除了下肢腫脹之外，還合併有肺栓塞症狀，有些患者就診時已出現走路很喘、呼吸困難、胸悶等症狀，必須立即住院治療。

任何年齡都可能發生 5大族群需提高警覺

血栓的發生與血液濃稠程度、血流速度和血管壁是否受傷有關，任何年齡的人都可能發生血栓症候群，但是，有些族群要特別當心：

1、吸菸族：血栓形成的主因之一是血液滯留，由於香菸中的尼古丁、焦油等成分進入血液後，不但讓血液變濃稠，也易附著在內皮細胞上，讓內皮細胞失能，無法分泌促進血流順暢的物質。

2、吃避孕藥女性： 30～40歲長期服用避孕藥的育齡婦女，由於避孕藥所含的荷爾蒙與雌激素，都會增加血栓風險。

3、65歲以上老人、糖尿病、高血壓、高血脂症患者：他們的血液較濃稠，也是血栓高危險群。

4、肺癌、乳癌等癌症病人：因有些癌細胞易分泌血液凝集激素，促進血液凝固，讓患者發生血栓的機率增加。

5、骨科手術後患者、中風、洗腎病人：因術後疼痛不敢亂動，或中風後病人因行動不便、長期臥床不動，都會增加血栓發生率；洗腎患者則是血管易硬化、受傷，也是血栓的高危險群。

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(中時新聞網)