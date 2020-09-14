海峽論壇若沒得到平等對待 侯友宜：去了也沒意義 11:252020/09/14 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席「2020為愛走天涯」行動式服務記者會。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨是否出席海峽論壇，定調央視是否提出道歉；對此新北市長侯友宜今表示，一項民間的交流，都是要平等跟尊嚴的對待，「如果沒有得到平等跟尊嚴的對待，去也沒有意義了」，所以他想善意、尊嚴、平等才是交流最好的溝通的方式。 (中時 ) #海峽論壇 #國民黨 #央視 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海峽論壇王金平遭辱 蘇揆：還去的話國人印象可想而知 10:032020/09/14 政治 海峽論壇若沒得到平等對待 侯友宜：去了也沒意義 11:482020/09/14 政治 環狀線之爭 侯友宜：收回來未必賺錢但希望自己扛 11:012020/09/14 政治 我見我思：陳琴富》兩岸領導人都要求和 20:202020/09/13 名家 國民黨出團登陸 今晚做決定 04:102020/09/14 政治要聞 東沙可能被奪？府：國軍全程掌握籲對岸自我克制 14:092020/09/13 政治 海峽論壇求和說 蘇貞昌：若被羞辱還要派人 國人會是什麼印象 11:102020/09/14 政治 若王金平參加海峽論壇 黃偉哲：反而是唾面自乾 13:302020/09/13 政治 兩岸領導人都應求和 04:102020/09/14 時論廣場 陸央視女主播「求和說」惹議 連勝文：解鈴還需繫鈴人 01:532020/09/13 政治 政治熱門新聞 瘦肉精美豬要來台了 高雄街頭民調結果出乎意料 - 政治 獨》擬取消出團海峽論壇 國民黨16時說明 - 政治 不爽被批雙標 范雲晚間千字文反擊「又扯韓國瑜」 網：可以換別招嗎 - 政治 炒蒜價黑手抓到了！林佳新PO不自殺聲明：有6個是立委的樁腳 - 政治 為何身為副總統卻得背丁允恭案黑鍋？網：「這事」後賴清德已沒地位 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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