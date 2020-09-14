國民黨是否出席海峽論壇，定調央視是否提出道歉；對此新北市長侯友宜今表示，一項民間的交流，都是要平等跟尊嚴的對待，「如果沒有得到平等跟尊嚴的對待，去也沒有意義了」，所以他想善意、尊嚴、平等才是交流最好的溝通的方式。

(中時 )