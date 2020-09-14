921大地震重創台灣，20年來政府及民間對於防災工作從未鬆懈。為強化社會大眾防災知識，台灣快樂列車協會、台灣再生力協會等公益社團及籌備中的公益達人聯盟協會共同主辦，把愛傳出去「921臺灣公益日」萬人祈福音樂會暨園遊會活動。將於9月19日在台中市文心森林公園暨圓滿劇場盛大舉辦，將號召超過萬人參與。

活動總召王韋翔說，本活動已連續舉辦近20年，獲得善心人士大力支持，出錢出力。尤其今年各界熱心參與的盛況更令人感動。希望能夠引起政府的重視，明訂9月21日為「台灣公益日」以鼓勵全民參與公益活動。

王韋翔指出，為今年活動創作詞曲的林家榮老師，在記者會中以吉他彈唱，歌詞內容情感豐沛。林家榮老師說明921大震時，他也在重災區協助救災，對於災民的苦難非常有感，創作這首活動主題曲吟唱悲傷只佔少數，更重要的是傳達希望與愛。

主辦單位表示，本活動除園遊會及感恩祈福音樂會之外，並與各相關單位聯合於現場設置與地震、水災、火災、防疫、意外災害及醫療急救等單位的展示教學與體驗區；同時為因應當前新冠肺炎疫情對於全民的健康威脅，並兼顧防疫與民眾的生活品質，將在現場宣導「防疫新生活運動」以提升全民防災及防疫的意識。

王韋翔強調，為配合防疫政策，全民動起來參與公益之餘不忘保護健康，人潮眾多不單只是多處提醒文宣看板，還有一群熱心的志工夥伴，協同幫忙民眾量體溫、提醒戴口罩、噴酒精消毒、填寫基本資料（姓名、聯絡電話、最近是否有出入境、親友是否有出入境），人潮眾多避免民眾等待過長，使用QRcode線上表單填寫，不但環保更有效率，也請民眾多加配合志工夥伴作業。

(中時 )