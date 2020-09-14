養豬業造成的豬隻排泄物與廢水常讓周遭居民苦不堪言，為降低豬隻豬糞尿氮的排泄量，農委會畜產試驗所調降飼料蛋白質含量，糞便中氮排泄量較傳統飼糧降低15-21％，同時也降低每公斤0.14元的飼料成本。

畜試所表示，目前國內養豬飼糧常以粗蛋白質含量作為飼糧配方的設計依據，容易發生飼糧胺基酸不平衡及營養浪費的問題，除造成飼料成本增加。

另外國內養豬業者也面臨常無法落實空、水廢污染防治工作，以及畜舍老舊、人力老化及豬病困擾等問題，嚴重威脅養豬產業的永續發展，並衍生河川水質優氧化及增加豬場周遭臭味等環保問題。

畜試所為降低豬糞尿氮的排泄量，調降4％肉豬傳統飼糧粗蛋白質含量（生長期由16％降至12％，肥育期由14％降至10％），並補充人工合成胺基酸，包括0.28％離胺酸、0.1％羥丁胺酸與0.04％色胺酸，進行生長肥育期豬隻試驗，發現其對肉豬之生長性能幾乎相似（包括增重、飼料採食量及換肉率等），並無不良影響，而糞便中氮排泄量較傳統飼糧降低15-21％，同時也降低每公斤0.14元的飼料成本。

畜試所表示，隨著環保意識高漲，畜試所降低4％肉豬傳統飼糧粗蛋白質含量，並補充人工合成胺基酸之飼料配製技術，或以理想蛋白質觀念進行豬隻飼養，強調若養豬場無法落實空、水廢污染防治工作，將會限縮國內養豬產業的發展。

(中時 )