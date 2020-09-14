央行上周五（9/11)致電各大銀行交易室，要求美元賣單不要超過五支（每支100萬美元）。央行官員今早表示，在經勸導後，今早外匯市場「掛單」恢復正常，銀行間也相當配合。但由於外匯市場是動態交易，央行也會隨時掌握交易市況，以進行雙向溝通。對於有銀行憂心央行要採取「金檢」或「喝咖啡」，央行上午表示：「還沒有!」

針對大型出口商委託銀行，一次掛了十幾二十支的美元賣單，導致一些中小型廠商賣不到原來規劃的價量，因此，央行勸導銀行希望單次掛單不要太大，影響其他廠商的權益。而事實上，央行也是要杜絕市場的「預期心理」，非實質需求交易型的美元賣單掛得太多，就容易型成「預期心理」。

央行再度重申，央行向來尊重外匯市場銀行間掛單的買賣(Bid-Offer)實務，台灣外匯市場屬淺碟型，近日由於少數銀行在銀行間市場單筆大額掛單，已影響市場成交速度，以及其他銀行掛單者權益。

央行強調，本於維持外匯市場秩序之職責，善意勸導銀行交易員單次掛單金額不宜過大，等成交後再行掛單，以加速交易進行。

(時報資訊)