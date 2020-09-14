國際廢鋼原料價格仍趨漲，加上市場買氣增溫，鋼筋大廠豐興(2015)今日全面高盤開出，廢鋼收購價調漲每公噸300元，鋼筋上漲400元，型鋼基價平盤，但MQ產品附價上漲500元。

國際原料行情續強，日本2H廢鋼報價大漲12美元至每公噸302美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲5美元至每公噸285美元。澳洲鐵礦砂由每公噸128.7美元續漲至129.05美元。

近期國際廢鋼原料價格仍趨漲，但因先前台灣各地多雨，略影響拉貨，鋼筋大廠豐興上周為全面平盤，廢鋼收購價以及成品鋼筋、型鋼價格均持平，為連續第二周以全面平盤開出。

隨著國際廢鋼原料價格漲勢持續，加上市場買盤增溫，豐興本周盤價開高，廢鋼收購價調漲每公噸300元，鋼筋上漲400元，重啟漲勢。經調整後廢鋼收購價漲到每公噸7,900元。鋼筋每噸漲到1.57萬元。本周型鋼每公噸基價維持20100元，但MQ產品附價續漲500元。

(時報資訊)